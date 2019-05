Jarosław Kaczyński o "roszczeniach" i wypowiedzi Cimoszewicza: Wielka niechęć do Polski

REKLAMA

W krótkim oświadczeniu Jarosław Kaczyński odniósł się do słów Włodzimierza Cimoszewicza, które zostały szeroko skrytykowane przed polityków Prawa i Sprawiedliwości. - Mamy wypowiedź pana Cimoszewicza, z której wynika, że mamy płacić. Ta wypowiedź ma jedną charakterystyczną cechę, jest pełna wielkiej niechęci do Polski i Polaków. To zdumiewające, że nikt z Koalicji Europejskiej się od tego nie odciął, wobec tego trzeba to traktować całej Koalicji Europejskiej - powiedział Kaczyński.

Jarosław Kaczyński komentuje słowa Cimoszewicza

Chodzi o wypowiedź byłego premiera i kandydata Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego z programu "Kropka nad i". - Cimoszewicz o amerykańskiej ustawie 447: W naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego co się komuś należy tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą holokaustu - powiedział Cimoszewicz. Słowa te trafiły na oficjalnego Twittera programu, ale nie zacytowano poprzedniej wypowiedzi, w której polityk zapewnił, że "nikt nie ma możliwości ściągania tego mienia, włącznie z najpoważniejszymi światowymi organizacjami żydowskim".

"My się na te roszczenia nie godzimy"

W trakcie wystąpienia Jarosław Kaczyński posłużył się metaforą domu, by uwypuklić stanowisko PiS ws. restytucji mienia. - Mamy dom, w którym mieszkają dwie rodziny, jedna jest liczniejsza, druga mniejsza. Dom zostaje napadnięty przez bandytów, jedna z tych rodzin zostaje wymordowana niemal w całości, a druga po części, a poza tym skatowana, obrabowana, poniżona. Następnie odszkodowań ktoś się domaga nie od tych, którzy napadli tylko od tej rodziny, która nie została do końca wymordowana. Skądinąd według planów bandytów miała być wymordowana, ale bieg wydarzeń na to nie pozwolił - wywodził prezes PiS.- Mamy do czynienia z czymś, co jest moralnie absurdalne. My się na te roszczenia nie godzimy. To Niemcy napadli na Polskę, wymordowali prawie wszystkich Żydów, ci, którzy przeżyli, przeżyli dzięki Polakom, to musiała być duża grupa ludzi, którzy byli gotowi zaryzykować - stwierdził na końcu.

Kaczyński zapewnił, że "władza PiS jest jedyną gwarancję tego, że Polska nie będzie płaciła roszczeń".

--

Jedynka to nie koniec" - pod takim hasłem Gazeta.pl i MamPrawoWiedziec.pl zachęcają wspólnie do dokładnego zapoznania się z życiorysami i planami kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chcemy pokazać, że głosowanie na "jedynkę" nie jest koniecznością, a możliwością, a każdy kandydat jest wart tego, by przyjrzeć mu się bliżej.

O kampanii wyborczej codziennie możecie przeczytać na Gazeta.pl. Na MamPrawoWiedziec.pl znajdziecie natomiast listę kandydatek i kandydatów z krótkimi informacjami na ich temat. Z kolei pod tym adresem w przedwyborczej porównywarce MamPrawoWiedziec.pl możecie sprawdzić, który z kandydatów najbardziej podziela wasze poglądy.