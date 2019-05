Była oskarżana o psychiczną przemoc, teraz prowadzi kampanię. Partia Wiosna wciąż bada sprawę działaczki

REKLAMA

Przemysław Stefaniak, były już działacz Przedwiośnia (młodzieżówki partii Wiosna), zarzucił w głośnym wpisie na Facebooku "przemoc psychiczną" Monice Pawłowskiej, szefowej lubelskich struktur partii. O sprawie pisaliśmy w Gazeta.pl kilkanaście dni temu. Kobieta miała w wulgarny sposób wyrażać się na temat młodych partyjnych działaczy i wprowadzać nerwową atmosferę.

Z Moniką Pawłowską nie udało nam się dotychczas skontaktować. Do dziś nie zareagowała na wysłaną przez nas 9 maja prośbę o kontakt, w odbyciu rozmowy nie pomógł nam również rzecznik partii. Jedyny komentarz, jaki otrzymaliśmy bezpośrednio po publikacji wpisu, pochodził od wiceszefa partii Marcina Anaszewicza, który zapewnił, że nie ma zgody na mobbing w Wiośnie i sprawa będzie wyjaśniona.

Wybory do Europarlamentu 2019. Wiosna bada sytuację w lubelskich strukturach

Jak się okazuje, wyjaśnianie sprawy trwa nadal. Zarząd Wiosny powołał zespół, który ma przeanalizować sytuację w lubelskich strukturach. Jak poinformowała nas wiceprzewodnicząca Wiosny Gabriela Morawska-Stanecka i jednocześnie przewodnicząca tego zespołu, czas na wyjaśnienie sprawy to 4 tygodnie. Wpis Przemysława Stefaniaka został opublikowany 9 maja, co oznacza, że zespół ma przedstawić raport zarządowi do ok. 6 czerwca.

Sytuację komplikuje fakt, że Monika Pawłowska jest kandydatką Wiosny do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja. Wiceszefowa Wiosny tłumaczy, że nie jest możliwe wyjaśnienie sprawy bezpośrednio przed wyborami. "Musimy wysłuchać kilkanaście - kilkadziesiąt osób" - podkreśla Gabriela Morawska-Stanecka.

- Spotkałem się już z Pauliną Piechną-Więckiewicz. Opowiedziałem o wszystkim, rozmowa została nagrana na użytek partii. Słyszałem, że przedstawiciele władz partii mają przyjechać jeszcze raz lub dwa razy do Lublina - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Przemysław Stefaniak.

Monika Pawłowska obecnie prowadzi kampanię. W mediach społecznościowych publikuje m.in. fotografie z uśmiechniętymi działaczami Przedwiośnia.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Monika Pawłowska otrzymała partyjny zakaz komentowania sprawy. Zapytaliśmy rzecznika partii Jana Mroza, czy zarząd partii nadal w pełni popiera kandydaturę Moniki Pawłowskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czekamy na odpowiedź.

"Jedynka to nie koniec" - pod takim hasłem Gazeta.pl i MamPrawoWiedziec.pl zachęcają wspólnie do dokładnego zapoznania się z życiorysami i planami kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chcemy pokazać, że głosowanie na "jedynkę" nie jest koniecznością, a możliwością, a każdy kandydat jest wart tego, by przyjrzeć mu się bliżej.

O kampanii wyborczej codziennie możecie przeczytać na Gazeta.pl. Na MamPrawoWiedziec.pl znajdziecie natomiast listę kandydatek i kandydatów z krótkimi informacjami na ich temat. Z kolei pod tym adresem w przedwyborczej porównywarce MamPrawoWiedziec.pl możecie sprawdzić, który z kandydatów najbardziej podziela wasze poglądy.