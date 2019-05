Bartłomiej Sienkiewicz w Gazeta.pl: jeśli żaden z biskupów nie pójdzie do więzienia, to państwo nie zda egzaminu

Gościem Gazeta.pl jest Bartłomiej Sienkiewicz, analityk i publicysta, były szef MSW w rządzie Donalda Tuska. - To najbardziej nerwowy czas w polityce i przypomina hazard - mówi o końcówce kampanii. Jak podkreśla, "związek PiS z Kościołem zaczyna być dużym kłopotem politycznym". I podkreśla: jeśli którzyś z polskich biskupów nie trafi do więzienia za krycie pedofilów, to będzie to znaczyć, że "państwo nie zdało egzaminu w elementarnym sensie".

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię (7)