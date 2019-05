Gościem Gazeta.pl jest Joanna Scheuring-Wielgus, kandydatka Wiosny w wyborach do PE. Nie wierzy w komisję ds. pedofilii, którą chce stworzyć premier. Marszałkowi Sejmu zarzuca, że umieścił ją na swojej "czarnej liście". I tłumaczy się z oddania swoich psów do schroniska. - Gdybym się dostała do europarlamentu, to mogłabym taką kwotę [20 tys. zł] wpłacić na schronisko - mówi w rozmowie z Jackiem Gądkiem.

