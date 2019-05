Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Donald Tusk poparł Jacka Rostowskiego

REKLAMA

O poparciu Donalda Tuska dla Jacka Rostowskiego poinformował businessinsider.com. - Rostowski pracował ze mną jako minister przez sześć lat, następnie był wicepremierem. Był nie tylko najlepszym ministrem finansów w Europie podczas kryzysu finansowego, jest też moim dobrym przyjacielem - cytuje Tuska portal. Szef Rady Europejskiej stwierdził też, że Rostowski będzie "świetnym deputowanym dla londyńczyków".

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Rostowski z poparciem Tuska

Słowa Tuska wywołały kontrowersje na wyspach. Media opisują sprawę jako "bezprecedensową". Sprawę na łamach "The Sun" skomentował Nigel Farage z partii Brexit. Jak powiedział, "ze wszystkich samobójczych ran, które Change UK zadała sobie podczas tej kampanii, oświadczenie Tuska jest najgorsze".

Do sprawy odniósł się sam Rostowski na Twitterze. "To są europejskie wybory, w które każdy obywatel i polityk może się angażować. Jeśli nie lubisz zasad, nie graj w grę". Były minister finansów, odnosząc się do publikacji "The Sun" stwierdził też, że nie ma "protokołu", który nie pozwalałby angażować się europejskiemu politykowi w wybory.

Jacek Rostowski w kwietniu poinformował, że kandyduje do PE z listy brytyjskiego ugrupowania Change UK. "Kandyduję do Parlamentu Europejskiego z Londynu z 2 miejsca na liście pro-europejskiej i anty-brexitowskiej partii Change UK. Jeśli zostanę wybrany będę reprezentował wszystkich obywateli europejskich w Londynie, po pierwsze Brytyjczyków, ale także Polaków, Francuzów, Hiszpanów itd." - informował wówczas na Twitterze.

