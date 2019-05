Brudziński komentuje spot Opioły. Przypomniał, jak Gronkiewicz-Waltz korzystała ze sprzętu GROM-u

REKLAMA

We wtorek ogromne kontrowersje wzbudził spot wyborczy Marka Opioły, do którego wykorzystany został specjalistyczny sprzęt policyjny. Na filmie widzimy, jak Opioła ubrany w kamizelkę taktyczną wychodzi ze śmigłowca Black Hawk, a następnie wita się z antyterrorystami policji. Wykorzystanie publicznego sprzętu i autentycznych funkcjonariuszy policji w prywatnej kampanii wyborczej wywołało oburzenie posłów opozycji. Platforma Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosku o wyjaśnienie tej sprawy do Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Brudziński o spocie Opioły

W Polsat News skomentował to szef MSWiA Joachim Brudziński. - Zapytam przy nadarzającej się okazji, gdzie byli, gdy Hanna Gronkiewicz-Waltz z Rafałem Trzaskowskim korzystali ze "ścigaczy" GROM-u podczas przejażdżki po Wiśle. Gdzie byli, gdy odznaczani byli odznaką zasłużony dla formacji GROM minister Sławomir Nowak i Paweł Graś? Wówczas milczeli - powiedział.

Brudziński odniósł się do zdarzenia z maja 2014 r. Wówczas Hanna Gronkiewicz-Waltz razem z Rafałem Trzaskowskim dokonali rekonesansu na Wiśle pod kątem zagrożenia powodziowego. Kontrowersje wzbudził fakt, że skorzystali w tym celu ze specjalistycznego pontonu GROM-u. Ówczesny rzecznik MON płk Jacek Sońta przyznał, że poproszenie ich o pomoc w tej sprawie było niefortunne.

