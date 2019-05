Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019 w województwie podkarpackim [Okręg nr 9 Rzeszów]

andrzej2310 godzinę temu Oceniono 14 razy 14

Polska to kraj przesiąknięty zakłamanym katolicyzmem i fałszywą moralnością. Kaczyński świetnie to rozpoznał i wykorzystał, często zachowując w sposób urągający prawdziwemu katolikowi i udający modły w kościele, a jednocześnie krzyczał, że broni kościoła. To prawdziwe rozdwojenie jaźni + mentalność chłopska, czyli jak najwięcej do siebie, która triumfuje dziś w Polsce, recepta na sukces PIS