Kaczyński znów straszy osobami LGBT. "Ciągają na policje, za mówienie, że z par homoseksualnych nie ma dzieci"

- Mamy do czynienia ze swojego rodzaju oligarchizacją Unii Europejskiej, to jest proces, któremu musimy się przeciwstawić, przy czym chcę bardzo mocno podkreślić, my musimy być w Unii Europejskiej" - mówił Jarosław Kaczyński w Starogardzie Gdańskim i dodał, że Prawo i Sprawiedliwość musi mieć mocną i zdecydowaną delegację w Europie. Opowiedział się także za równością państw i obywateli w Unii Europejskiej. - Musimy być równi, jako obywatele, jako państwa. Tylko wtedy Unia Europejska może dobrze działać w interesie wszystkich - mówił szef PiS.

Kaczyński o prześladowaniach "za rzeczy oczywiste"

Kaczyński był natomiast przeciwko - jak to określił - "Europie ideologicznej" i temu, że niesprecyzowane osoby "chcą nawet prześladować ludzi, którzy mówią rzeczy oczywiste".

My się tym martwimy, my to uważamy za niesprawiedliwe, że ktoś jest ciągany na policję dlatego, że mówi, że z par homoseksualnych nie ma dzieci

- zaznaczył prezes PiS. Kaczyński, cytowany przez Radio Maryja, stwierdził że strefą zainteresowania PiS w Parlamencie Europejskim będzie także strefa ideologii, religii i obyczajowości".

Prezes PiS: Trzeba walczyć i się temu przeciwstawiać

Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Unia Europejska powinna powrócić do funkcjonowania na podstawie traktatów europejskich. - Te traktaty w gruncie rzeczy jakby przestają troszkę obowiązywać, zaczyna obowiązywać prawo kto silniejszy ten lepszy - powiedział Kaczyński i dodał, że rozszerzane są kompetencje unijnych instytucji, kosztem kompetencji krajowych. - Mamy do czynienia z działaniami, które zawsze oczywiście kryją za sobą jakiś interes, to może być interes ekonomiczny, albo interes ideologiczny, ale to jest coś na co nie można się zgodzić i z tym trzeba walczyć i temu trzeba się przeciwstawiać - podkreślił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński po raz kolejny podkreślił także, iż obecnie Polska nie powinna dążyć do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty - euro. Wybory do Europarlamentu odbędą 26 maja.