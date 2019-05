Morawiecki wystąpił w spocie Bielana. Poważna rozmowa przy stole do ping-ponga o Mazowszu

11lech pół godziny temu Oceniono 14 razy 14

70 milionów złotych za 700 tysięcy. Niezła przebitka. Sprawa premiera to wzorcowy przykład obłudy reprezentowany przez KK i pisowców. To urasta to symbolu hipokryzji i dwulicowości aktualnej władzy. „Pinokio” - nie przypadkowo premier otrzymał ten przydomek, gdyż nie sposób zliczyć kłamstw i półprawd wypowiadanych przez tego Jarosławowego pomazańca. Jakby tego nie było dość, są to kłamstwa wyjątkowo łatwe do sprawdzenia, bo dotyczą kwestii wymiernych. Ale to mu nie przeszkadza. Często idzie też w zaparte. Ostatni przypadek. Jako radny AWS nabył wiedzę o atrakcyjnej działce. W 2002r. nabył ją od Kościoła za 700 tys. zł. – chociaż warta była 4 miliony (teraz 70 milionów) . Wtedy to suma o większej wartości niż obecnie. Skąd 34 letni Pinokio dysponował takimi pieniędzmi? Co takiego intratnego zrobił dla KK, że tak mu się sowicie odwdzięczono? Teraz wiadomo dlaczego zrobił rozdzielność majątkową z żoną - nikt mający czyste sumienie tak nie postępuje. Skandalem jest odwdzięczenie się księdzu za ten majątek załatwiając mu stopień generalski – i ustawiając go na całe życie za państwowe pieniądze. To typowe mafijne działanie. Nie dziwota, że Pinokio występuje jako orędownik chrystianizacji Europy zachodniej. Za takie pieniądze chyba też bym to robił. Żałosne są próby dezawuowania faktów i wytaczania sprawy sądowej – która wiadomo że się przegra. To gra pozorów przed wyborami. Inna sprawa to ziemia KK. Otrzymali ją darmo od Państwa - i teraz handlują. Sprzedają bez przetargu swoim. Skandal to mało powiedziane. Ale ojciec Pinokia też nie lepszy. Odmawia zapłacenia za wykonany remont. Zakłamanie to chyba tradycja rodzinna.