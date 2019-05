Dziennikarz BBC zadał Szydło pytanie po angielsku o flagach UE. Najpierw je pominęła, potem mówiła "kłamstwie"

REKLAMA

Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej, kampania na ostatniej prostej, więc i politycy mają coraz trudniej. Przekonała się o tym na konferencji prasowej była premier, a obecna wicepremier Beata Szydło, która kandyduje w wyborach do PE z Małopolski.

Podczas konferencji prasowej dziennikarz BBC zadał Szydło dwa pytania, obydwa w języku angielskim. Wspomniał, że wicepremier mówiła o wiarygodności, dlatego też zapytał:

Kiedy była pani premierem wyprowadziła pani wszystkie flagi Unii Europejskiej ze swojego biura. A jednak teraz ubiega się pani o mandat w Parlamencie Europejskim. Czy widzi pani w tym jakąś sprzeczność?

Wybory do PE. Beata Szydło nie odpowiada na pytanie dziennikarza, potem tłumaczy

Drugie pytanie dotyczyło natomiast zdania Beaty Szydło na temat brexitu. Wicepremier od razu przeszła do odpowiedzi na drugie z pytań, pomijając pierwsze całkowicie, wskazując, że Polacy na pewno byliby szczęśliwi, gdyby do brexitu w ogóle nie doszło. - Zobaczymy, jakie będą decyzje, ale dla Polski Wielka Brytania jest ważnym partnerem i chcielibyśmy, żeby Brytyjczycy pozostali we wspólnocie europejskiej - dodała.

Nie odpowiedziała jednak na pierwsze z pytań, na konferencji, której zapis zamieściła m.in. "Gazeta Wyborcza" wyglądało to tak, jakby wicepremier w ogóle go nie zrozumiała. Dziennikarz BBC jednak nie odpuścił i łamaną polszczyzną ponowił pytanie o "wyprowadzanie" flag UE.

To jest kłamstwo wierutne. Ja napisałam na Twitterze do polityków Platformy, że jeżeli będą rozpowszechniać takie kłamstwo, to w trybie wyborczym będą musieli mnie przeprosić, dlatego że flagi UE cały czas są w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i również były w moim gabinecie. Nikt flag europejskich nie wyprowadzał

- odparła Beata Szydło.

Unijne flagi w KPRM

Jak wygląda prawda? Rację ma wicepremier, ale też dziennikarz. Sprawa nie jest specjalnie skomplikowana: flagi UE rzeczywiście nie zniknęły z KPRM, a w czasach, gdy premierem była Beata Szydło, były normalnie eksponowane, co widać na zdjęciach z posiedzeń rządu.

Tyle tylko, że to właśnie Beata Szydło wprowadziła nową zasadę, że na konferencjach po posiedzeniach Rady Ministrów będą obecne tylko flagi polskie. - Przyjęliśmy zasadę (...), że wypowiedź po posiedzeniu polskiego rządu będziemy realizować na najpiękniejszych, moim zdaniem, biało-czerwonych flagach - mówiła w 2015 roku Szydło.

Z kolei obecny premier Mateusz Morawiecki problemu z flagami Unii Europejskiej na konferencjach nie ma. Zresztą nawet wicepremier Szydło występuje na ich tle, gdy przychodzi jej spotkać się z mediami.

