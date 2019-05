Brudziński zapowiada konsekwencje dla posła PiS za użycie w spocie Black Hawka. "Bulwersujące"

REKLAMA

Szef MSWiA Joachim Brudziński na konferencji prasowej odniósł się do opublikowanego we wtorek spotu wyborczego posła Marka Opioły. Kandydat PiS wykorzystał w nim policyjny Black Hawk - na nagraniu widać, jak wychodzi ze śmigłowca i wita się z osobami w strojach policyjnych antyterrorystów. Sam poseł, który jest szefem sejmowej komisji ds. służb specjalnych, w spocie ma na sobie hełm i kamizelkę z napisem policja. Wykorzystanie policyjnego śmigłowca potępił wcześniej Komendant Główny Policji, poseł Opioła tłumaczył z kolei, że "każdy kandydat do wyborów mógł wypożyczyć Black Hawka".

Brudziński: Poseł Opioła nie będzie przewodniczącym komisji ds. służb specjalnych

- Jestem po rozmowie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie przedstawiony wniosek o usunięcie posła Opioły z funkcji przewodniczącego komisji ds. służb specjalnych - zapowiedział Brudziński. - Został tu nadszarpnięty wizerunek polskiej policji, jako Prawo i Sprawiedliwość nie możemy na to zezwolić - powiedział, nazywając użycie w spocie kandydata PiS policyjnego śmigłowca "bulwersującym zachowaniem" .

Szef MSWiA podkreślił również, że poseł Opioła powinien "zwrócić ewentualnie poniesione przez policję koszty związane z użyczeniem śmigłowca".

