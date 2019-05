Sondaż potwierdza zniżkę społecznych notowań Donalda Tuska. Paradoksalnie: im mniej Tuska było w krajowej polityce, tym większa była za nim tęsknota wyborców i deklarowane społeczne zaufanie. Gdy kadencja szefa Rady Europejskiej się kończy i bierze on już otwarcie udział w krajowej polityce, tym bardziej jego słupki topnieją. W 2017 r. bywały sondaże, w których Tusk pokonywał Dudę. Po jednym z nich mówił z dystansem: - Widziałem różne sondaże, ale przed nami epoka jeszcze.

Epoka minęła, a teraz na prowadzeniu jest już Andrzej Duda. Nasz sondaż to potwierdza.

Frekwencja w I turze wyborów prezydenckich Marta Kondrusik / Gazeta.pl

W I turze wyniki wszystkich kandydatów, o których pytała pracownia, byłyby takie: Andrzej Duda - 41 proc. Donald Tusk - 27 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Robert Biedroń - 11 proc. Następnie Paweł Kukiz - 7 proc.

Dalej są Władysław Kosiniak-Kamysz (6 proc.), Janusz Korwin-Mikke (5 proc.) i lewicowy Adrian Zandberg (1 proc.).

I tura wyborów prezydenckich Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Gdy zagłębi się w sondaż, widać, że kobiety i mężczyźni po równo głosują na Dudę, z kolei Tuska częściej wskazują kobiety. Także z Robertem Biedroniem częściej sympatyzują panie. Kandydatów antysystemowych - Pawła Kukiza i Janusza Korwin-Mikkego zdecydowanie częściej wybierają mężczyźni i to młodzi. Paradoksalnie na Biedronia głosować chcą młode panie, a na Korwina Mikke młodzi panowie.

W II turze na placu boju zostają tylko Duda i Tusk.

Frekwencja w II turze Marta Kondrusik / Gazeta.pl

II tura zakończyłaby się wygraną Andrzeja Dudy (55 proc.), podczas gdy Donald Tusk zdobyłby 44 proc. poparcia. To różnica większa niż ta, która w 2015 r. dzieliła Dudę i Bronisława Komorowskiego - wówczas dystans wyniósł 3 pkt proc.

Na urzędującego prezydenta w II turze częściej głosować chcą już - ale to minimalna nadreprezentacja - mężczyźni, a w elektoracie Tuska kobiety nie mają już takiej przewagi jak w I. Duda wygrywa w prawie każdym przedziale wiekowym wyborców, Tusk bowiem wygrywa wśród osób 45-59-letnich.

II tura wyborów prezydenckich Marta Kondrusik / Gazeta.pl

Andrzej Duda ma wyborców słabiej wykształconych. Aż 73 proc. wyborców z wykształceniem zawodowym woli Dudę od Tuska. Wśród osób z wykształceniem średnim jest już blisko remisu: 53 do 45 proc. A absolwenci uczelni wyższych stawiają wyraźnie na Tuska (68 proc.) wobec zaledwie 30 proc. dla Dudy.

W II turze Duda zasysa elektoraty Pawła Kukiza i Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego, a elektorat PSL się dzieli. Sympatycy Biedronia przerzucają głosy na Tuska. Natomiast wyborcy, którzy nie pokwapili się na wybory parlamentarne 2015 r. deklarują, że raczej będą głosować na urzędującego prezydenta, co wskazuje, że nie ma społecznej fali, która zapowiadałaby zmianę w pałacu prezydenckim.

Spojrzenie wyborców na problem pedofilii w Kościele jest zupełnie różne w elektoratach Tuska i Dudy. Wyborcy urzędującego prezydenta w aż 80 proc. są przekonani, że odpowiedzialność ponoszą tylko poszczególni księża. Z kolei 60 proc. wyborców Tuska wini cały Kościół jako instytucję, a 39 proc. wyłącznie poszczególnych duchownych. Widać zatem, że elektorat Tuska jest bardziej zróżnicowany, więc musi on być w sprawach światopoglądowych dużo bardziej finezyjny niż Duda. Elektorat Dudy jest zresztą religijny: aż 81 proc. osób chodzących do kościoła co niedzielę chce głosować na Dudę.

Sondaż Kantar dla "Gazety Wyborczej", portalu Gazeta.pl i Tok FM w dniach 16-19 maja 2019 (CATI, próba 1006 osób, reprezentatywna dla populacji 18+).