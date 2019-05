Grzegorz Schetyna przedstawił projekt ustawy "Czyste ręce". "Mówimy: Sprawdzam"

kurdupel_zoliborski pół godziny temu Oceniono 13 razy 5

Bo dojnej zmianie wszystko sie nalezy - to juz straszydlo dawno temu wyryczalo. Biedny ten narod doja go wszyscy pisie sqsyny, e-pis-kopaty i wszelkiej masci aferzysci. A suweren wolski to najwieksza idiota w calym EU.