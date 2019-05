Eurowybory 2019. Komendant Główny Policji "zbulwersowany" spotem kandydata PiS z Black Hawkiem

REKLAMA

Marek Opioła, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego opublikował spot wyborczy, w którym m.in. wychodzi z policyjnego śmigłowca Black Hawk i wita się z osobami w strojach policyjnych antyterrorystów. Poseł należy do sejmowej komisji Obrony Narodowej i jest szefem Komisji ds. Służb Specjalnych. Sam ma na sobie hełm i kamizelkę z napisem "policja".

Kandydat PiS twierdzi, że każdy mógł mieć Black Hawka

Opioła tłumaczył, że każdy kandydat do wyborów mógł wypożyczyć Black Hawka. Jednak okazuje się, że policja udostępniła mu śmigłowiec nie do robienia sobie reklamy, lecz do celów służbowych. W piśmie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka czytamy, że poseł zwrócił się z prośbą o możliwość zrealizowania materiału, który będzie wykorzystany "w bieżącej pracy przewodniczącego Komisji ds. Służb Specjalnych".

"Apolityczność policji to jeden z fundamentów funkcjonowania podległej mi służby. Nieangażowanie się policjantów w jakąkolwiek działalność polityczną, a także realizowanie zadań niezależnie od tego, co działo się i dzieje na scenie politycznej, to zasady bardzo skrupulatnie przestrzegane przez policjantów"

- pisze Szymczyka. Oświadczył, że "czuje się zbulwersowany i oszukany całą sytuacją". Poprosił posła o odniesienie się do sytuacji i zaprzestanie wykorzystywania spotu z policyjnym śmigłowcem.

W odpowiedzi na to pismo Opioła oświadczył w wypowiedzi dla PAP, że usunie spot i stwierdził, że "zainscenizował zdjęcia", ponieważ nie może wykorzystać materiałów z "prawdziwych misji, które wizytował".

