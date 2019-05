Joanna Scheuring-Wielgus tłumaczy, dlaczego oddała swoje psy do schroniska: "To była dramatyczna decyzja"

REKLAMA

"Fakt" ujawnił, że Joanna Scheuring-Wielgus pod koniec 2016 roku oddała swoje psy - Mambę i Czarną do schroniska w Toruniu. Według dziennika kontrowersji sprawie dodaje także fakt, że pod tym samym schroniskiem w grudniu 2018 roku Scheuring-Wielgus zachęcała by nie odpalać fajerwerków w sylwestra i w ten sposób wesprzeć zwierzęta.

Joanna Scheuring-Wielgus: Zamiast przywiązać do drzewa, uśpić lub zostawić na autostradzie znalazłam moim ukochanym psiakom dom

Na publikację "Faktu" zareagowała już także Joanna Scheuring-Wielgus:

„Afera” dotyczy tego, że blisko 3 lata temu zamiast przywiązać do drzewa, uśpić lub zostawić na autostradzie - co niestety się zdarza - znalazłam moim ukochanym psiakom Czarnej i Mambie dom w dobrym schronisku dla zwierząt. Zrobiłam to między innymi dlatego, że od 20 lat cierpię na alergię (nie od 2 jak pisze autorka tekstu)

Posłanka podkreśla, że decyzję o oddaniu psów do azylu podjęto także z powodu przeprowadzki. Według niej psy, które do tej pory mogły korzystać z ogrodu mogłyby się nie dostosować do życia w mniejszym mieszkaniu w kamienicy. Dodatkowo Joanna Scheuring-Wielgus zarzuca, że "w tekście nie znalazło się to, że nie była to dla naszej rodziny łatwa decyzja. Była dramatyczna. I podjęliśmy ją dopiero po tym, jak przez długi czas nie udało się znaleźć Czarnej i Mambie domu wśród przyjaciół i rodziny". Fundacja miała pomóc posłance znaleźć nowych właścicieli dla jej psów i to faktycznie się udało: Mamba i Czarna mają już nowe domy.

