Joanna Kluzik-Rostkowska: Mateusz Morawiecki wpadł w sidła, które zastawił na niego Kaczyński

wpm1 2 godziny temu Oceniono 24 razy 24

I my mamy w to uwierzyć? Facet, który nie ma i nie będzie miał dzieci, krzyczy - Ręce precz od naszych dzieci! Facet, który prawdopodobnie nie miał nawet 1 euro w ręce, a już prawie na pewno nie dokonał żadnej transakcji w tej walucie, krzyczy - Nie dla euro w Polsce! Facet, który w życiu nie tylko, że nie rozmawiał ale pewnie nawet nie widział na żywo uchodźcy, krzyczy - Nie dla uchodźców w Polsce! Facet, który w życiu nie tylko, że nie rozmawiał ale pewnie nawet nie widział na żywo muzułmanina, krzyczy - Nie dla muzułmanów w Polsce! Facet, który z trybuny wyborczej straszy wyznawców szariatem jednocześnie wali z grubej rury - Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, podnosi rękę na Polskę!? A czym to się różni od islamskiego szariatu? I my mamy w to uwierzyć? Naprawdę?