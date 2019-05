Wybory do Parlamentu Europejsiego 2019. Marek Opioła i Black Hawk w spocie wyborczym. "Każdy mógł go wykorzystać"

viaac 12 minut temu Oceniono 2 razy 2

Nie wiem, czy wykorzystanie sprzętu i antyterrorystów w spocie kampanijnym to jakiś skandal. Mnie to nie oburza. W każdym razie nie bardziej, niż wycinanie przez policję konfetti na powitanie ministra czy przebieranie się za aniołki z okazji procesji lub SOP na okoliczność ochrony tego czy innego watażki, który czuje się ważniejszy, gdy obok stoi "goryl" w garniaku.

Nie do takich rzeczy PiS nas już przyzwyczaił.