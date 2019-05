Mateusz Morawiecki mówi o "pośmiertnym zwycięstwie Hitlera". Reakcja Światowego Kongresu Żydów

kjarema godzinę temu Oceniono 16 razy 8

Ronald S. Lauder to zwykły debil. Kto broni Żydom lub ich potomkom dochodzenia roszczeń - nikt.

Chodzi o mienie bezspadkowe, które automatycznie tak jak we wszystkich krajach świata przechodzi na skarb Państwa. Żydzi jednak chcą, a żeby takie mienie przechodziło na nich. To tak jakby Polska żadała od USA czy innego państwa, ze każdy obywatel Polski który nie posiada spadkobierców po jego śmierci majątek właśnie przechodził na Państwo Polskie, a co lepsze to Watykan mógłby stwierdzić , ze majątek każdego katolika, który nie posiada spadkobierców przechodzi na państwo Watykan.