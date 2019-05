Anna Maria Anders ambasadorem Polski we Włoszech. Prezydent Włoch rozpatrzył nominację

REKLAMA

Jak podaje Polsat News, w poniedziałek prezydent Włoch Sergio Mattarella zaakceptował kandydaturę Anny Marii Anders na stanowisko ambasadora RP we Włoszech. Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało tę informację dwa dni po obchodach 75.rocznicy bitwy o Monte Cassino, w której pełnomocniczka premiera ds. dialogu międzynarodowego brała udział.

Anna Maria Anders ambasadorem RP we Włoszech

O powołaniu Anny Marii Anders na nową funkcję mówiło się już w marcu. Córka generała Władysława Andersa została senatorem Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku, później otrzymała również funkcję sekretarza stanu w kancelarii premiera oraz stanowisko pełnomocnika premiera ds. dialogu międzynarodowego.

Z ustaleń "Wirtualnej Polski" wynikało, że obsadzenie Anders na stanowisku ambasadora RP we Włoszech to plan rządu Prawa i Sprawiedliwości na zacieśnienie więzi z konserwatywnym włoskim rządem. Te doniesienia potwierdzał też na początku maja dziennik "Fakt", który nazwał powołanie Anders "szczęśliwym dniem dla polskiego podatnika". Było to odniesienie do informacji o kosztownych podróżach senator, która w ciągu dwóch lat urzędowania "wylatała" blisko 610 tys. złotych na służbowe podróże, głównie do USA.

Stanowisko ambasadora RP we Włoszech jest nieobsadzone od października 2018. Żeby procedura nominacji się zakończyła, Anna Maria Anders musi złożyć tzw. listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Włoch. Na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie.