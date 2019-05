"Gdzieś ją Sasin może wrzucić". Jest śledztwo ws. radnego PiS, który miał powoływać się na wpływy w KPRM

krynolinka 5 godzin temu Oceniono 25 razy 25

Śledztwo mówicie? A na kiedy przewidziane umorzenie? Ludzie, którzy wrzucili do kodeksu karnego możliwość ścigania z urzędu za prześmiewcze memy, we własnej sprawie będą się nawzajem sprawdzać. To już jest groteska.