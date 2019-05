REKLAMA

Prezydent Andrzej Duda jest obecnie politykiem, który cieszy się największym zaufaniem Polaków. Jego działania i wypowiedzi budzą zaufanie 46 proc. rodaków. Krytyczne zdanie o głowie państwa ma natomiast 39 proc. badanych. Co dziesiąty (11 proc.) nie ma zdania na ten temat, a zaledwie 2 proc. Polaków nie kojarzy pierwszej osoby w państwie (tak dobry wynik w całej stawce ma jeszcze tylko była premier Beata Szydło).

Bezpośrednio za plecami prezydenta Dudy znaleźli się Paweł Kukiz i premier Mateusz Morawiecki. Pierwszemu ufa 41, a drugiemu 40 proc. ankietowanych. Jednak to szef rządu ma wyraźnie większy elektorat negatywny (44 wobec 36 proc.). Na temat Kukiza zdania nie ma aż 17 proc. Polaków, na temat Morawieckiego co jedenasty respondent. Obaj cieszą się podobną rozpoznawalnością - Kukiza nie kojarzy 4, a Morawieckiego 5 proc. Polaków.

Jak ufać, to "dobrej zmianie"...

W pierwszej dziesiątce polityków cieszących się największym zaufaniem aż pięcioro to członkowie obozu władzy. Poza prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim to także prezes PiS-u Jarosław Kaczyński (zaufanie na poziomie 37 proc.), była premier Beata Szydło (33 proc.) i minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro (32 proc.).

W tym samym gronie Koalicja Europejska ma jedynie dwójkę przedstawicieli. To prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (ufa mu co czwarty badany) i liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka (poziom zaufania: 24 proc.). Zajęli odpowiednio 9. i 10. miejsce pod względem zaufania. Wspomnianą dziesiątkę uzupełniają: przewodniczący Wiosny Robert Biedroń (ufa mu 34 proc. Polaków) i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk (32 proc.).

… jak nie ufać, to też jej

Zjednoczona Prawica wiedzie też prym, jeśli chodzi o nieufność wobec polityków. Także tutaj w czołowej dziesiątce ma aż pięcioro swoich przedstawicieli: Szydło (byłej szefowej rządu nie ufa 55 proc. rodaków), Kaczyńskiego (54 proc.), Ziobrę (52 proc.), Morawieckiego (44 proc.) i Dudę (39 proc.).

Jednak to nie wobec żadnego polityka "dobrej zmiany" Polacy zachowują największy dystans. Aż 64 proc. respondentów nie ufa liderowi Konfederacji Januszowi Korwin-Mikkemu. Tuż za jego plecami znalazł się lider Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna - 57 proc. negatywnych wskazań. Podium zamyka wspomniana już premier Szydło, natomiast dziesiątkę polityków cieszących się najmniejszym zaufaniem uzupełniają Tusk (54 proc.), Biedroń (44 proc.) i przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty (40 proc.).

Opozycja spod znaku Koalicji Europejskiej wypada w porównaniu do Zjednoczonej Prawicy bardzo blado w sondażu zaufania do polityków Grafika: Marta Kondrusik

Kaczyński wygrywa z Tuskiem

Z przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie "GW", Gazeta.pl i TOK FM badania dowiadujemy się szeregu bardzo ciekawych rzeczy. W walce o rząd dusz w ramach Koalicji Europejskiej wygrywa Tusk, któremu ufa o 10 proc. więcej osób niż Schetynie. Aktualnemu szefowi Platformy nie ufa o 3 proc. więcej badanych niż przewodniczącemu Rady Europejskiej.

Jeśli patrzeć na całą opozycję, Tusk musi jednak uznać wyższość Biedronia. Byłemu prezydentowi Słupska ufa co prawda ledwie 2 proc. wyborców więcej, jednak brak zaufania do niego deklaruje aż o 10 proc. Polaków mniej (44 wobec 54 proc.).

Co ciekawe, Tusk przegrywa w tym zestawieniu także ze swoim odwiecznym politycznym rywalem Jarosławem Kaczyńskim. Obu politykom nie ufa po 54 proc. respondentów, ale jeśli chodzi o pozytywne wskazania, to lider „dobrej zmiany” uzyskuje lepszy wynik - 37 do 34 proc.

Anonimowi liderzy

Politycy Zjednoczonej Prawicy mogą cieszyć się z tego, że są znacznie bardziej rozpoznawalni wśród wyborców niż liderzy Koalicji Europejskiej. Zaledwie 2 proc. Polaków nie kojarzy prezydenta Dudy. Podobny wynik uzyskała premier Szydło, a tylko nieznacznie gorsze prezes Kaczyński (3 proc.), minister Ziobro (3 proc.) czy premier Morawiecki (5 proc.). Jedynie szef MSWiA Joachim Brudziński wyraźnie odstaje pod tym względem od tego grona - nie kojarzy go aż 35 proc. badanych.

W przypadku szeroko rozumianej Koalicji Europejskiej jedynie duet Tusk - Schetyna nie może narzekać na rozpoznawalność. Pierwszego nie kojarzy 3, a drugiego 6 proc. Polaków. Reszta liderów tego porozumienia ma w tym względzie poważne braki. Nowackiej nie kojarzy 34 proc. rodaków; Kosiniaka-Kamysza - 33 proc.; Czarzastego - 31 proc.; (przewodniczącej Nowoczesnej) Katarzyny Lubnauer - 30 proc.

Pocieszeniem dla liderów Koalicji może być fakt, że politycy spoza ich obozu wypadają pod tym względem jeszcze gorzej. Joanny Scheuring-Wielgus z Wiosny Biedronia nie kojarzy 42 proc. Polaków, natomiast Adriana Zandberga (jednego z liderów Partii Razem) aż 53 proc.

Polska podzielona

Jeśli spojrzeć na strukturę zaufania i nieufności do poszczególnych polityków, potwierdzają się znane od lat opinie o elektoratach PiS-u, Platformy, lewicy oraz Korwin-Mikkego.

Politycy obozu władzy są dobrze oceniani przede wszystkim wśród starszych wyborców (w grupach wiekowych 45-59 oraz 60+), osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym oraz na wsiach i w małych miastach (do 100 tys. mieszkańców). Nieufność? Dokładnie odwrotnie - młodzi, dobrze wykształceni, z dużych miast i metropolii.

Gdy pod lupę weźmiemy zaufanie i nieufność wobec polityków Koalicji Europejskiej, widzimy, że przychylnie oceniają ich ludzie starsi (45-59 i 60+), osoby mające wykształcenie średnie i wyższe, a także Polacy żyjący w dużych miastach (100-499 tys. mieszkańców) i metropoliach (powyżej 500 tys. mieszkańców). Krytyka płynie natomiast od najmłodszych wyborców i seniorów, mieszkańców wsi i małych miasteczek, a także ludzi o wykształceniu podstawowym i zawodowym.

Badanie Kantara dla "GW", Gazeta.pl i TOK FM potwierdza także obiegową opinię o wyborcach antysystemowych, czyli sympatyzujących m.in. z Korwin-Mikkem czy Kukizem. To zwłaszcza młodzi Polacy (grupy wiekowe 18-24 i 25-34), a także ludzie z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Kukizowi ufa wieś i małe miasta, a nieufność wykazują duże miasta i metropolie, natomiast w przypadku Korwin-Mikkego miejsce zamieszkania nie odgrywa większego znaczenia przy ocenie działań i wypowiedzi tego polityka.

Sondaż KANTAR dla "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl i TOK FM został przeprowadzony w dniach 16-19 maja 2019 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej dla populacji 18+ próbie 1006 osób.