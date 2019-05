Sondaż: Koszmar Jarosława Kaczyńskiego się spełnił. PiS-owi wyrosła prawicowa konkurencja

asperamanka 3 godziny temu Oceniono 20 razy 16

Kurioza polityczne typu Korwin, Kukiz, ONR, itp., mają w Polsce naturalny kilkuprocentowy elektorat. Szczególnie Korwin ze swym skrajnie leseferystycznym przekazem trafia do wyborców w wieku 18-25 lat, którzy jeszcze nie wiedzą, po co się płaci podatki na oświatę i składki na NFZ i ZUS, bo myślą że będą wiecznie młodzi, zdrowi, i bezdzietni. Przypominam, że ugrupowanie Korwina, i on sam, próg w wyborach do PE przekroczyło i 4 lata temu.



Natomiast PiS obecnie padł ofiarą własnego dyletanctwa. Polityka wstawani z kolan w stosunkach z USA i Izraelem, oraz kwestia restytucji mienia, doprowadziła do sytuacji w której znaczna część potencjalnych wyborców „godnościowych”, wcześniej głosujących na PiS, zwróciła się ku Konfederacji, i mamy teraz do czynienia z efektem kuli śniegowej. Co więcej, wszelkie zaklinania Prezesa, Premiera, i Prezydenta o nieoddawaniu nawet guzika od munduru tylko ten efekt zwiększają, bo PiS już wielokrotnie w tych kwestiach obiecywał stanowczość, po czym uciekał z ogonem podkulonym pod sam nos, więc dla narodowego elektoratu jest kompletnie niewiarygodny. Odrzucenie przez PiS w Sejmie projektu anty-447 w ubiegłym tygodniu tylko pogarsza sprawę.



PiS, jeśli nie chce stracić władzy na jesieni, ma tylko dwa wyjścia - albo pójdzie w eskalację konfliktu z Izraelem i USA, ale na to się raczej nie odważy, a nawet jeśli, to elektorat narodowy i tak im nie uwierzy, że ta eskalacja nie jest taktyką wyborczą do odwrócenia po wyborach, albo uchwali porządną ustawę reprywatyzacyjną żby zamknąć sprawę.



Niestety, ustawę reprywatyzacyjną kładzie to samo od 30 lat - musiałaby ona zakładać, jak w innych byłych demoludach, zwrot części roszczeń, 10-20%. Niestety, w Polsce jako w jedynym kraju byłego „obozu” jest jeden podmiot, któremu zwrócono 100% znacjonalizowanego majątku, i także to, czego ten podmiot nigdy nie posiadał. Kościół katolicki.. a to oznacza, ze albo trzeba teraz hurtem Kościołowi zabrać to, co pracowicie w III RP „odzyskał”, i oddać te same 10-20%, albo każdy beneficjent reprywatyzacji odzyskujący jedynie 10-20% majątku pójdzie do Strasburga ze skargą na nierówne traktowanie i wygra, i wtedy rzeczywiście tych roszczeń zrobi się ze 300 miliardów $, czyli kwota nierealna.



Krótko mówiąc, doopa zawsze z tylu - PiS nie ma rozwiązania, straci na rzecz narodowców masę wyborców, i może się tylko modlić, żeby mimo to udało mu się jakiś rząd sklecić po październiku, bo Koalicja Obywatelska zrobi zły wynik.



Panikę w obozie władzy będziemy mieć po wyborach europejskich, gdy zobaczymy wyniki, a nie sondaże. I będzie wesoło, pewnie zacznie się kolejne rozdawnictwo, walka z „pedalstwem”, rozpaczliwa obrona Kościoła, i program cela+ na dokładkę by pogrążyć Koalicję.