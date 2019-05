Sondaż: Polacy niemal po równo podzieleni w ocenach rządu Morawieckiego

Sam Morawiecki i jego rząd jako całość wciąż są atutami obozu władzy, bo notują lepsze wyniki poparcia i zaufania niż partia rządząca. Jednak publikacja "Gazety Wyborczej" o tym, jak 17 lat temu małżeństwo Morawieckich kupiło od Kościoła atrakcyjne działki po zaniżonej cenie może zaważyć nie tylko na zaufaniu J. Kaczyńskiego do premiera, wpłynąć na wynik wyborów, ale też obniżyć zaufanie społeczne do szefa rządu. To dlatego, że po raz pierwszy zanegowana bowiem została osobista uczciwość szefa rządu. Premier kreujący się na dobrodzieja maluczkich, prezentuje się jak crème de la crème elity elity finansowo-politycznej, a jednocześnie też towarzyskiej i robiącej interesy z Kościołem.

Z sondażu wynika, że rząd popierają osoby mniej zarabiające, słabiej wykształcone, zamieszkałe poza metropoliami i starsze.

Poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego Marta Kondrusik / Gazeta.pl

W najmniejszym stopniu rząd popierają wyborcy w wieku 18-24 lat: 28 proc. A w największym seniorzy powyżej 60 lat - 65 proc. wskazań. Za ekipą Morawieckiego najczęściej są osoby o wykształceniu podstawowym (54 proc.) i zawodowym (63 proc.), a poparcie spada razem z dyplomami - szkoły średniej (41 proc.) i wyższej (25 proc.). Poparcie jest też skorelowane z miejscem zamieszkania - mieszkańcy wsi są za rządem (61 proc.), a w większych miastach przeciwko rządowi Morawieckiemu jest nawet 67 proc. badanych.

Im wyborca zarabia więcej, tym też częściej jest do rządu Morawieckiego - prywatnie bardzo majętnego człowieka - nastawiony krytycznie. Wśród osób zarabiających (netto) do 1,5 tys. zł poparcie sięga aż 67 proc. To z pewnością efekt transferów społecznych jak 500 plus, "trzynasta emerytura", "emerytura matczyna", niższy wiek emerytalny i szybkiego podnoszenia płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej.

Krytycy zaczynają przeważać wyraźnie już w grupie z dochodami od 2,5 tys. zł "na rękę". W wąskiej grupie osób z dochodem powyżej 7 tys. zł odsetek zwolenników rządu spada do zaledwie 14 proc. (aż 81 proc. najlepiej zarabiających nie popiera rządu).

Widać też wyraźnie, że zwolennicy gabinetu są religijni. Dwóch na trzech popierających rząd chodzi do kościoła regularnie. Także dwie trzecie wyborców stroniących od kościoła jest z kolei przeciw rządowi.

Zaufanie do Morawieckiego (40 proc. ufa, a 44 proc. nie ma zaufania) deklaruje nieco mniej wyborców niż wynosi poparcie dla jego rządu (46 proc. popiera, wobec 50 proc. będących przeciw). Słowem: nie wszyscy, którzy doceniają to, co zrobił rząd Morawieckiego, ceni osobiście samego premiera.

Morawiecki ma jednak lepsze notowania zaufania niż prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 37 proc., a nie ufa 54. Szef rządu przeskakuje w tej statystyce też Beatę Szydło.

Sondaż KANTAR dla "Gazety Wyborczej", portalu Gazeta.pl i Tok FM w dniach 16-19 maja 2019 (CATI, próba 1006 osób, reprezentatywna dla populacji 18+).