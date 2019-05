Dr Materska-Sosnowska: Projekt PiS z Mateuszem Morawieckim się nie powiódł i już się nie powiedzie

pszczolkaprezesa godzinę temu Oceniono 31 razy 21

Przejdźcie się do hipermarketu w sobotę, przejdźcie się na mecz piłkarski, przejdźcie się na organizowane przez miasto/gminę imprezę. Popatrzcie na twarze, posłuchajcie o czym ludzie mówią, czym żyją, a zrozumiecie że Pis z TVP będzie mógł rządzić długo i namiętnie.

Sóweren kasę dostaje, piwo jest tanie, kiełbasa i gril też majątku nie kosztuje, wypasioną brykę kupuje się za 6 tysi, Sławomir z Zenkiem grajom, i jest fajnie, jest impreza, a w dodatku Pis wali pięścią w oczy tym wszystkim inteligencikom "ą", "ę" i Kościołowi daje, dzięki temu kościoły są odrobione, a że księża to zwykle sk...syny, ale to było zawsze, a do nieba jakoś trza się dostać, co nie?