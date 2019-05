"Tezy godne zweryfikowania, weryfikacja wypadnie jako falsyfikacja". Jarosław Kaczyński o tekście nt. działki Morawieckiego

REKLAMA

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało hasło na koniec kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. "W Europie głosuj za Polską". Na konferencji prasowej wspólnie wystąpili: prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Beata Szydło i szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba.

Podczas spotkania z mediami padło pytanie o poniedziałkową publikację "Wyborczej" na temat gruntów w Oporowie, które kupił w przeszłości od Kościoła premier Mateusz Morawiecki. KPRM już odpowiedziało na materiał, pisząc m.in., że "tekst red. Jacka Harłukowicza opiera się o niedopowiedzenia, domysły, spekulacje i nieprawdziwe sformułowania".

Działka premiera Morawieckiego. Kaczyński komentuje

Jarosław Kaczyński na odpowiedź w tej sprawie potrzebował zaledwie kilku zdań. Podkreślił najpierw, że majątek premiera Morawieckiego jest jawny.

- W tej sprawie było już oświadczenie kancelarii i to jest wszystko, co ja w tej chwili mogę w sprawie powiedzieć - rzucił prezes PiS, by dodać po chwili, że artykuł "Wyborczej" tylko "przejrzał".

Na koniec powiedział za to, w odniesieniu do tekstu:

Tezy tam postawione są godne zweryfikowania, ale wydaje mi się, że ta weryfikacja wypadnie jako falsyfikacja.

Mazurek o działce premiera: Nienawiść odbiera ludziom rozum

Do sprawy publikacji "Gazety Wyborczej" odniosła się też rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Napisała na Twitterze:

I znowu nakłamali. Co strzał to kapiszon. Nienawiść odbiera ludziom rozum.

Z kolei opozycja domaga się wyjaśnień od szefa rządu. Politycy PO w Sejmie podnosili, że premier ma "problemy" z opisaniem swojego majątku i "nie po raz pierwszy" ma problemy z wiarygodnością.