Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiosna wygrała w sądzie ze Sławomirem Neumannem, ale przeprosin nie będzie

dziadekjam 2 godziny temu Oceniono 3 razy 1

" Sąd wziął również pod uwagę wypowiedź lidera Wiosny z programu "Kropka nad I". Robert Biedroń mówił wtedy, że "natychmiast złożył doniesienie do prokuratury w tej sprawie".

W rzeczywistości nie ma dowodów na to, że pan Robert Biedroń sam złożył zawiadomienie w tej sprawie. Prokuratura wszczęła śledztwo już wcześniej, pod koniec kwietnia 2018 roku

- tłumaczy Kołakowski. "

Krótko mówią sąd taktownie dał do zrozumienia, że Robercik łgał, co mnie specjalnie nie dziwi..