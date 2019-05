Wybory do Europarlamentu. Leszek Miller na plakacie jak z "Gry o tron": "Nic nie wiesz, Jarosławie"

REKLAMA

Na tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Leszek Miller udostępnił na swoim koncie na Twitterze plakat inspirowany "Grą o tron". Na grafice widać byłego premiera, za którym znajduje się żelazny tron, a na dole znajduje się zmodyfikowany cytat z drugiego sezonu serialu: "You know nothing, Jarosław".

Leszek Miller jak bohater z "Gry o tron": "Nic nie wiesz, Jarosławie"

Plakat odnosi się do sceny, gdy jedna z bohaterek - Ygritte, próbuje przekonać Jona Snowa do tego, że za Murem czekałoby ich bardziej szczęśliwe życie. Kobieta zarzuca mu, że podejmuje decyzję nie mając wystarczającej wiedzy. Publikacja grafiki zbiegła się w czasie z premierą finałowego odcinka "Gry o Tron". Leszek Miller we wpisie pod grafiką dodał: "Wkrótce wszystko będzie jasne. I w Unii Europejskiej, i w 'Grze o tron'. A tymczasem przypominam... #TrwaWalka #NieTylkoWWesteros #26MajaWielkiWybór".

Poza prezesem Prawa i Sprawiedliwości kandydat Koalicji Europejskiej krytykował także Mateusza Morawieckiego. Leszek Miller w sarkastyczny sposób podsumował wypowiedź premiera, który podczas jednego ze spotkań wyborczych przekonywał: "Ja sam negocjowałem przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 20 lat temu". Były premier postanowił to skomentować dwukrotnie: najpierw udostępnił nagranie nazwane "Nie sądzę", w którym słowa premiera zestawia z momentem złożenia przez siebie podpisu pod traktatem akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej.

Później słowa Morawieckiego wykorzystane zostały także w spocie wyborczym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Leszek Miller podsumował wystąpienie obecnego premiera słowami: "Mógł chociaż poczekać aż umrę".