staefun 14 minut temu Oceniono 9 razy 7

Że też mnie jakiś przewielebny kardynał nie podpowie, że Watykańczycy mają do opchnięcia kilkanaście hektarów, po których planuje się puścić autostradę...

Może to dlatego, że po kolędzie to do mnie sami wikariusze przychodzą, a ksiundz proboszcz to może z raz na dekadę...