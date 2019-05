Sondaż po filmie "Tylko nie mów nikomu": Polacy winią cały Kościół, a nie samych księży-pedofilów

chi-neng pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

KRACH- MARATON NAGONKI GŁOSÓW WYBORCZYCH Z PODŁOŻEM OFIAR PEDOFILII KOŚCIELNEJ, PARASOLE ALIANSU (del 5 av 6)



Film "TYLKO NIE MÓW NIKOMU” niczym bomba i wstzasnął i działa jak trzęsienie ziemi, w dwóch uprzywilejowanych kastach, całkowicie sterujacych państwem wg własnego upodobania i ‘widzimisię’ od 4 lat, ktore nie mogą się pozbierać po tej explozji.

Nie wiedzą jak sobie z tym poradzić, działać, bowiem więź symbiotycznej zależności między tymi kastami, NIGDY NIE BYLO PRZECIĘTA.

Utrata tej więzi może grozić jednej i drugiej kaście, ogromnymi trudnościami przyżycia, przetrwania.



Szczególnie teraz, gdy milowymi krokami zbliżaja się wybory parlamentarne EU, a także w Polsce parlamentarne, i niebawem, prezydenckie.

Do tej pory wzajemne wspieranie od katastrofy samolotowej, dawało jednej i drugiej kaście, totalną władze i możliwości totalnego sterowania i manipulowania swoich elektoratami z ambon i parlamentu jednoczesnie. A co za tym idzie, władze totalna, ku największemu zadowoleniu i satysfakcji obydwu kast.



• Mieliśmy i mamy nadal, nagminne łamanie Konstytucji przez najwyższe władze państwa praworządności

• Mamy bossa mafii, ktory staje się dyktatorem tego państwa, choć pełni rolę zwykłego posła

• Mamy państwo, które w przeciągu 4 lat staje się coraz bardziej odizolowane od swoich sąsiadów a także w EU i w świecie

• Mamy media pro-rządowe, spełniające misje pro-rządową

• Mamy władze depczące demokracje i wolność słowa

• Mielismy i nadal mamy, polityczny maraton jazdy na trumnach ofiar katastrofy samolotowej

• Mamy notoryczne fabrykownie po nocach nowych pisowskich ustaw i praw w zależności od zapotrzebowania frakcji rzadzących

• Mamy Kościół, który zapomniał kto i w jakim celu go powołał i stworzył ( wg ich nauk...), który zapomniał co to znaczy wiara i wierni, który zapomniał że NIE bogactwo, LUKSUS, ŻĄDZE, CHUCIE, ZNIEWALANIE MÓZGÓW LUDZKICH I CIAŁ DIECIĘCYCH I miały być jego misja.

• I wreszcie, summa summarum;

Mamy dwie uprzywilejowane we własnych oczach kasty rządzące, (PiS i Kościół) związane ze sobą wiezią symbiozy, które za wszelka cenę muszą przetrwać, przezyć i pozostać u władzy, bo takie były ich najwyższe cele i zainteresowania.