Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Sondaż: PiS wygrywa, ale przewaga nad KE nie jest duża

W nowoczesnej, liberalnej Europie stawia się pytania, dlaczego ulice europejskich miast są coraz bardziej kolorowe, a w europarlamencie ciągle biało?



www theguardian.com/commentisfree/2019/may/19/eu-race-problem-european-elections-meps-migrants-minorities



Jak na tym tle wypadają nasze .Nowoczesności? Wiosny? Koalicje Europejskie? Ilu Uchodźców dostało jedynki na listach? Lepiej nie mówić! Ciemnota, zabobon, już nie wiem co zrobić z tym nieszczęsnym krajem aby się wreszcie unowocześnił. Problem jest taki że dzisiejsza Polska to projekt stalinowski: granice i jednorodne społeczeństwo. I nie idzie tu zbyt łatwo z wprowadzeniem multi-kulti. Co robić? Pytanie leninowskie ale aktualne. Na szczęście D. Tusk i R. Biedroń i G. Schetyna znają odpowiedzi!