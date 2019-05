Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Karski w piosence disco-polo jako "rycerz prezesa"

sacc77 godzinę temu Oceniono 14 razy 12

Karski rycerzem?!

Alem się obśmiał ;-)))

Czy to-to. ten łeb w stal zakuty wie cokolwiek o powinnościach rycerza skoro nawet nie wie co to jest HONOR?

No a poza tym herb MELEX METAXA chwały mu takoż nie przynosi ino wstyd i samoponiżenie!