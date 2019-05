Rzecznik PO o nagraniu z Grupińskim ws. związków partnerskich: Ten temat ma służyć do straszenia

pysio62 7 godzin temu Oceniono 111 razy 69

Ustawa o zwiazkach partnerskich powinna byc juz uchwalona dawno temu, ale pamietamy jak to bylo. Czesc poslow z PO nie bylo w Sejmie, niektorzy byli, ale nie glosowali, inni wstrzymali sie od glosu, a niektorzy zaglosowali przeciwko, a wiekszosc poslow z PSL byla przeciwko. To nie ma byc jakas specjalna ustawa dla zwiazkow homoseksualnych, to ma byc ustawa dla wielu milionow Polakow ktorzy zyja razem i nie maja slubu, a chca miec ustawe ktora reguluje pewene ich sprawy. To ma byc ustawa dla wszelkiego rodzaju zwiazkow, tak heteroseksualnych, jak i homoseksualnych, ta kwestia ma byc prawnie bez znaczenia.