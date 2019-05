Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Robert Biedroń: Czas wyspowiadać grzeszny kler

sacc77 6 godzin temu Oceniono 45 razy 27

Panie Biedroń,



Aby w POLSCE było NORMALNIE, trzeba co najmniej:



1. Wypowiedzieć konkordat



2. Przywrócić przedwojenną procedurę wedle której Watykan zanim mianował biskupa musiał uzyskać zgodę na daną kandydaturę od władz Rzeczypospolitej a kandydat na biskupa musiał składać publiczne ślubowanie na wierność RP.



3. Wyprowadzić ze wszystkich struktur Państwa funkcjonariuszy obcego państwa - Watykanu czyli:

. A. Zlikwidować etaty kapelanów

. B. Zlikwidować etaty katechetów a tym samym Wyprowadzić religię ze szkół



4. Usunąć z rządu oraz życia politycznego wszystkich członków OPUS DEI i jakiegokolwiek zakonu. Członkowie OPUS DEI ślubowali wierność swej zwierzchności z Watykanu i priorytet religii nad racja stanu Państwa Polskiego i dlatego nie powinni mieć możliwości wpływu na polską politykę. Zakonnicy na stanowiskach rządowych (taki typowy polish joke) tez wiadomo kogo reprezentują.



5. Opodatkować kler i wprowadzić obowiązek posiadania kas fiskalnych



6. Znacjonalizować majątek zagrabiony przez kler po roku 1989



7. Usunąć z urzędów i szkół wszelkie symbole religijne oraz zlikwidować tzw.katolickie placówki oświatowo-wychowawcze.



8. Uroczystości państwowe organizować wyłącznie w charakterze świeckim



9. Postawić przed sąd wszystkich pedofilów w sutannach jak również za poplecznictwo ochraniających ich biskupów.



10. Wstrzymać dofinansowywanie "dzieł" KRK z kasy państwa !



11. Ścigać z urzędu za wywoływanie presji w celu wymuszenia uczestnictwa w praktykach religijnych przez nauczycieli, dowódców i innych osób przełożonych



12. Zlikwidować przepisy o wartościach chrześcijańskich w radiu i telewizji



13. Nakazać przestrzegania norm hałasu, niezależnie od wyznania - dzwonić albo wrzeszczeć przez megafon na procesjach na terenach przemysłowych lub w zamkniętych pomieszczeniach



14. Nakazać organizacjom religijnym przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wobec osób, które z nich wystąpiły na zasadach przewidzianych w prawie cywilnym



15. W obecnym kodeksie karnym, w miejsce treści art. 195 § 1:

Art. 195. § 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

przywrócić brzmienie art. 196 kk z roku 1969:

. Art. 196.

. Kto zmusza inną osobę do podjęcia czynności religijnej lub do udziału w obrzędzie religijnym . albo do powstrzymania się od takiej czynności lub obrzędu,

. -podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.



16. Natychmiastowa likwidacja tzw. FUNDUSZU KOŚCIELNEGO, który miał kompensować tzw. "straty" poniesione przez "kościół" w następstwie reformy rolnej! Wobec faktu zwrócenia kościołowi gruntów rolnych w i to w ilości większej aniżeli "utracił" był w ramach reformy rolnej brak jest jakiejkolwiek przesłanki do opłacania z pieniędzy podatników tej sekty pedalsko-pedofilskiej.



Kościuszko miał rację pisząc w swoim memoriale:

- "KOŚCIÓŁ WINIEN BYĆ ODDZIELONY OD PAŃSTWA,

NIE WOLNO MU ZAJMOWAĆ SIĘ KSZTAŁCENIEM MŁODZIEŻY!.

NARÓD POWINIEN BYĆ PANEM WŁASNEGO LOSU I JEGO PRAWA POWINNY BYĆ NADRZĘDNE WOBEC PRAW KOŚCIOŁA.

ŻADNA RELIGIA NIE MOŻE IM PRZECZYĆ ODWOŁUJĄC SIĘ DO PRAWA BOSKIEGO, PRZECIWNIE, KAŻDA RELIGIA POWINNA BYĆ POSŁUSZNA PRAWOM USTANOWIONYM PRZEZ NARÓD"



Wprowadź Pan te punkty do twardego programu WIOSNY a głosów Panu i WIOŚNIE dużo przybędzie!