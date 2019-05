Wybory do PE. Mateusz Morawiecki: Będzie stały, comiesięczny dodatek dla niepełnosprawnych

kotylia5 10 godzin temu Oceniono 32 razy 22

A łyżka na to, niemożliwe. Teraz, na tydzień przed wyborami i przed planowanymi protestami osób niepełnosprawnyh i ich opiekunów, przypomnieliście sobie o nich. Powiem wprost. Jesteście parszywymi hipokrytami, którzy dla poklasku, stołków i pełnej michy zrobią wszystko, byle włądza zostala w waszych lepkich łapach.

Podobno w zeszłym roku, jak odbywał się protest w sejmie, to wasi przedstawiciele twierdzili, ze nie ma mowy o 500 zł. o któe dopominali się niepełnosprawni. Wtedy budżet miał tego nie unieść.

I nagle BUM! już się da. Już są pieniądze, tylko-WYBIERZIE NAS! WYBIERZCIE NAS!

Spadajcie na drzewo, albo jeszcze lepiej spłyńcie rynsztokiem do morza i niech wszelki ślad po was zaginie.