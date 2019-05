Wybory do PE. Jarosław Kaczyński: Mamy nowe propozycje, kolejny plus do "piątki"

wagabunda 10 godzin temu Oceniono 54 razy 46

Poniżej krótki dialog, który miałem okazję niedawno podsłuchać na własne uszy. Zapewniam, że jest autentyczny. Prosto z życia, bez żadnej ściemy.

Rzecz dzieje się w małej wsi na Kujawach.



Mieszkaniec wsi, rolnik: „Tyn mój somsiad po miedzy, tyn ode jeziora, Iksiński,

to dudek jakich mało (dudek, to cwaniak). Kupił se kombajn i tero panicza zgrywo. Moja ziemia lepsza od jego gliny, ale tero to on wincej buraków mo z pola, dudyk jeden pierd*lony! Takich to pan Kaczyński za te nasze krzywdy niech tero jeb*ie.

Jego gzuby to tero cingiem ino po świecie se jeżdżą, a nasze zarutko w gnoju ino.



Jego rozmówca, przyjezdny z Bydgoszczy; „Ale to chyba normalne, że ludzie za swoją pracę chcą coś mieć, korzystać z życia, wysyłać dzieci na wycieczki, no nie? Czy nie fajnie, że teraz wreszcie w Polsce jest lepiej niż było kiedyś?



Rolnik: „A w d*pe czy je tero w Polsce lepij czy nie! Dyć ważniejsze, co by takich Iksińskich pogonili! Pan Kaczyński tak obiecał!”



O, i to jest właśnie ta Wielka Tajemnica Wiary… w PiS.