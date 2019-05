Eurowybory. Schetyna o ataku na policjanta w Busku-Zdroju: Zrobił to znajomy rządzących

REKLAMA

- Polacy to wielki naród i Polska to silne państwo, byle co go nie zniszczy. Dzisiejsza władza niszczy sądy, prokuraturę, policję. To jest szkodnictwo, które możemy naprawić i naprawimy - zadeklarował podczas niedzielnej konwencji w Krakowie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Konwencja odbywa się w związku z zaplanowanymi na 26 maja wyborami do Parlamentu Europejskiego. Schetyna odniósł się jednak głównie do obietnic, jakie PO zamierza zrealizować po jesiennych wyborach do polskiego Sejmu i Senatu.

- Rząd PiS traci 100 mld funduszy z UE. Odzyskamy te pieniądze i przeznaczymy m.in. na wprowadzenie Europejskiej Ochrony Zdrowia. Dzisiejsza służba zdrowia to katastrofa, ludzie umierają na SOR-ach, w wielomiesięcznych kolejkach do specjalistów, umierają i chorują truci przed smog. Chorzy na wsi często są właściwie odcięci od opieki lekarskiej. Mamy projekt, jak zrobić w całej Polsce ochronę zdrowia na europejskim poziomie - zapowiedział.

Lider PO podkreślił także, że partia "nie będzie niczego odbierać", a "to, co jest dane, nie będzie odebrane".

Busko-Zdrój. Atak na policjantów

Przewodniczący PO nawiązał także do sobotniego ataku, który miał miejsce w Busku-Zdroju. 32-letni miejski radny dźgnął policjanta nożem w plecy. Życiu i zdrowiu funkcjonariusza nic nie zagraża, radny trafił w ręce policji.

Politycy opozycji zaczęli po ataku zamieszczać na swoich profilach w mediach społecznościowych informacje, że 32-latek fotografował się z politykami prawicy, m.in. byłą premier Beatą Szydło. Politycy szybko odcięli się od mężczyzny.

Głos na Twitterze zabrała m.in. była szefowa rządu, która domagała się wyjaśnień od przedstawicieli Porozumienia - Jarosława Gowina i posła Michała Cieślaka (na współpracę z tym ostatnim miał się powoływać nożownik).

Gowin napisał, że "sprawca karygodnego ataku na Funkcjonariusza Policji w Busku nie jest ani nigdy nie był członkiem Porozumienia". Z kolei szef MSWiA Joachim Brudziński stwierdził, że "sympatie polityczne agresora" nie mają znaczenia.

"Facet robił sobie foto z obecnymi i byłymi politykami PiS, PO, Korwin i Kukiz'15" - napisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Dodał, że możliwe są pozwy w trybie wyborczym "za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji".

Mimo tych zapowiedzi Schetyna w Krakowie połączył napastnika z PiS. - Jest tylko jedna rzecz, której nie udźwignie żadne państwo, gangrena, która zniszczy każdy fundament, która prędzej czy później przewróci każdą potęgę, to jest coś, przed czym musimy się obronić i na co nigdy nie możemy pozwolić. To jest utrata szacunku i zaufania dla własnego państwa. Widzieliśmy to wczoraj w Busku-Zdroju, kiedy znajomy polityków rządzących polityków rzucił się z nożem na policjantów. Widzimy to od 4 lat, gdy sytuacje takie jak wieszanie portretów posłów przez innych znajomych prominentnych polityków nie wywołują żadnych energicznych działań wymiaru sprawiedliwości - mówił Grzegorz Schetyna na konwencji w Krakowie.

Przewodniczący PO nawiązał również do problemu pedofilii wśród księży. Zapowiedział powołanie państwowej, niezależnej komisji, która miałaby wyjaśnić "system ukrywania zbrodni i przestępstw", a także "zdemaskować tych, którzy krzywdzili i tych, którzy ich chronili".

- Państwo nie może czekać, ma swoje obowiązki, są ofiary, są sprawcy, zmowa milczenia i system ukrywania winnych. Kościół może pomóc lub nie. Państwo i tak musi w tej sprawie działać. Chcemy komisji prawdy, bo prawda jest nam dzisiaj najbardziej potrzebna - podkreślił Schetyna.