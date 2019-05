Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Wolontariusze Róży Thun mieli zostać oblani fekaliami

dzidka17 wczoraj Oceniono 56 razy 50

chamstwo zatacza coraz wieksze kręgi . Gdyby to dotyczyło kandydata na europosła z PiS'u to sprawcy ju ż byliby w kajdankach i w areszcie .

Rządzący są dumni ze swoich zwolenników ,ONR'owcy są uprzywilejowani mimo,że czczą Hitlera,są z honorami witani przez "przewielebnych" na Jasnej Gorze,że nie wspomnę o ekscesach podczas marszów z okazji Święta Niepodległości ,o szarpaniu i wyzywaniu kobiet i Ich matek na pokojowej manifestacji. Lżenie przez propisowskich obywateli zawsze pozostaje bezkarne . To Hańba dla rządzących ,którzy udają,że nic sie nie stało.