Ile osób przyszło na marsz Koalicji Europejskiej? Rozbieżności są duże: od 7 tys. do 45 tys.

Bylo tak okolo 50 tysiecy, moze i lekki niedosyt, ale to nie bylo az tak wazne. Najwazniejsze, zeby 26 maja poszli do wyborow wszyscy patriotycznie nastawieni Polacy i zaglosowali na KE, i powtorzyli to na jesien przy wyborach do Sejmu i Senatu. To jest po prostu koniecznosc, racja stanu, zachowanie podstawowego instynktu samozachowawczego.