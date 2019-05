Jarosław Kaczyński odniósł się do deklaracji PO z 2003 r. Padł zarzut "krzywoprzysięstwa"

REKLAMA

Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w Krakowie zorganizował Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego. W pierwszej części spotkania, przy obecności mediów, odczytana została deklaracja Platformy Obywatelskiej podpisana 18 maja w 2003 r. Celem deklaracji, jak czytamy w jej tekście, było "zamanifestowanie woli i wiary we wprowadzenie naszej ojczyzny do Unii Europejskiej". W zaprzysiężeniu sprzed 16 lat politycy zapewniają, że będą "walczyć o pełne prawa w Europie dla polskiej tożsamości narodowej", "zabiegać o rozwój i obecność w Europie polskiej kultury", "bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju", "walczyć o interesy gospodarcze polskich przedsiębiorców", czy "zabiegać o polityczną i gospodarczą atlantycką solidarność zjednoczonej Europy i Ameryki".

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Kaczyński o "krzywoprzysięstwie"

Do tych wszystkich zobowiązań odniósł się szef Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw Kaczyński zarzucił politykom brak wiarygodności. - Jeśli ktoś co innego głosi, a co innego robi, to cały mechanizm demokratyczny oparty na wyborze, jest w gruncie rzeczy aktem manipulacji, a nie aktem, który ma wyrażać wolę społeczeństwa czy części społeczeństwa - powiedział Kaczyński. Następnie prezes PiS zwrócił się do osób obecnych w sali: - Zobaczyłem na twarzach niektórych z państwa uśmiechy. Rzeczywiście, to, co tutaj zostało wygłoszone, może powodować uśmiech, a nawet wybuch śmiechu. Ale to nie jest śmieszne, proszę zwrócić uwagę na zakończenie tej deklaracji, tam jest mowa o przysiędze, czyli mamy tu do czynienia z oczywistym krzywoprzysięstwem.

Później stwierdził, że "Platforma Obywatelska bardzo szybko skręciła w lewą stronę i to coraz bardziej radykalnie w lewą stronę". - Zaczęła prowadzić politykę, której celem jest implementacja w Polsce tego wszystkiego co tworzy antychrześcijański nurt w zachodniej Europie. Mamy z tym do czynienia także dzisiaj, jeśli spojrzymy na tę koalicję, to na prawdę trudno o lepszy dowód - stwierdził.

Jarosław Kaczyński w Krakowie: Polityka PO nie w polskim interesie

Kaczyński odniósł się też do punktu dotyczącego relacji Unii Europejskiej z USA. - Wypowiedzi Donalda Tuska na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa doskonale ilustrują, jak to jest naprawdę. A nagrania, gdzie są wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych i byłego marszałka Sejmu pana Sikorskiego też są przyczynkiem do tego wszystkiego, co zostało tu przeczytane, co było zaprzysiężoną deklaracją Platformy Obywatelskiej - powiedział.

Dalej Kaczyński przekonywał, że polityka PO "była jedną wielką manipulacją, jednym wielkim wprowadzeniem społeczeństwa w błąd". - Była polityką prowadzoną nie w polskim interesie. Dlaczego tak było? To sprawa, o której ciężko mówić w tej chwili przy kamerach - oznajmił. Następnie prezes PiS zapowiedział, że będzie "przez kilka minut starał się pewne sprawy przedstawiać i wyjaśniać". Po tym z sali wyproszono media.