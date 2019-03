Krystyna Pawłowicz przekroczyła kolejną granicę. Komentuje 'piątkę' dla LGBT+ i pyta o związek mężczyzny z kozą

We wtorek przedstawicielka partii Wiosna Sylwia Spurek poinformowała, że członkowie partii Roberta Biedronia pracują nad własną "piątką", która będzie skierowana do środowiska LGBT+.

Wśród propozycji partii Wiosna wymieniła m.in. legalizację związków partnerskich i zapewnienie możliwości wstępowania w małżeństwa jednopłciowe, nowe regulacje dotyczące "uzgodnienia płci", nowelizację Kodeksu karnego w zakresie przestępstw popełnianych z nienawiści oraz zapewnienie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej.

Krystyna Pawłowicz pyta o związek faceta z kozą

Posłanka Krystyna Pawłowicz nie byłaby sobą, gdyby do propozycji partii Wiosna nie dołożyła swoich pięciu groszy. We wtorek na Twitterze posłanki PiS znalazł się post, w którym odnosi się do propozycji dla środowiska LGBT+. Już podczas wymieniania ich zionie nienawiścią. O legalizacji małżeństw jednopłciowych pisze: "prawne zrównanie małżeństw naturalnych z 'małżeństwami' homo", a o nowelizacji przepisów dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią - "kary za krytykę patologii obyczajowo-seksualnej".

"Poszli na całość" - komentuje Pawłowicz "piątkę" Wiosny dla LGBT+.

W rzeczywistości to ona sama idzie na całość, zadając na koniec swojego wpisu pytanie:

A co z adopcją dzieci przez związek faceta z kozą?

- pyta posłanka Krystyna Pawłowicz.

O skandaliczny wpis Krystyny Pawłowicz zapytaliśmy rzecznika dyscypliny partyjnej Prawa i Sprawiedliwości Karola Karskiego. Niestety - pomimo kilku prób - nie znalazł on czasu, aby odnieść się do słów Posłanki. Nie wiemy również, czy wobec Pawłowicz zostaną wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje.