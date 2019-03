Trybunał w Strasburgu sprawdza, czy polska KRS jest zależna od rządu. Pełnomocnik Ziobry: Przesada

krynolinka 2 godziny temu Oceniono 20 razy 10

Ziobro na prezesa TSUE, Szafrański na zastępcę i jeszcze przeszczepić paru świeżo awansowanych "niezależnych" sędzio-prokuratorów, jak damy całej Europie popalić!! To się dowiedzą co to jest wymiar sprawiedliwości rodem z PiS. Ustawianie składów sędziowskich aż do osiągnięcia wyroku zgodnie z linią partyjną to już przecież prawie norma.