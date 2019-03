Morawiecki oskarża ZNP, że nie walczyło o podwyżki za rządów PO-PSL. Premier mija się z prawdą

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek pojawił się w miejscowości Rybie w woj. mazowieckim, gdzie na konferencji prasowej mówił m.in. o rozszerzeniu programu 500 plus. Odniósł się także do strajku zapowiadanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele żądają podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł.

Bezterminowy strajk, jeśli zostanie zatwierdzony w referendum strajkowym, rozpocznie się 8 kwietnia. Stawia to pod znakiem zapytania sposób przebiegu egzaminów. 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny; a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty. 6 maja mają rozpocząć się matury.

- Będziemy robili wszystko, żeby egzaminy się odbyły. Oczywiście szanujemy prawo do protestu, ja bardzo proszę nauczycieli, żeby w czasie egzaminów byli dostępni, ale będziemy budowali rozwiązania rezerwowe

- przekonywał szef rządu.

Premier Mateusz Morawiecki o działaniach ZNP

- Rozmowy [ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - red.] toczą się od dawna, może warto porównać ostatnie dwa lata, ostatnie trzy lata naszych rządów do, na przykład, trzech poprzednich lat - dodał Mateusz Morawiecki.

- Nawet w latach przedwyborczych pan przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego nic nie robił, żeby rządzących skłonić wówczas do jakichkolwiek podwyżek. Wtedy w roku 2013, 2014, 2015 w budżecie planowanym przez PO i PSL nie znalazło się ani odrobinę pieniędzy na podwyżki dla pracowników. Może warto zapytać, co wtedy robili tamci związkowcy?

- mówił premier.

Na podobne sugestie Związek Nauczycielstwa Polskiego odpowiedział już w poniedziałek.

"Pytają nas, co robiliśmy do tej pory? Odpowiadamy: Protestowaliśmy w latach 2013–2015 (wcześniej strajk był w 2008) razem z oświatową Solidarnością" - czytamy na profilu ZNP na Twitterze.

Związek opublikował fotografię z jednego z protestów przed Kancelarią Premiera w październiku 2015 r. Wówczas ministrem była Joanna Kluzik-Rostkowska z PO. Związkowcy organizowali ogólnopolską manifestację również m.in. 18 kwietnia 2015 r.

We wrześniu 2013 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwracał się z kolei w sprawie podwyżek w liście do poprzedniej minister rządu PO-PSL Krystyny Szumilas.

"Min. Szumilas mówi, że podwyżki dla nauczycieli zależą do sytuacji finansowej Polski. Tymczasem premier ogłosił koniec kryzysu. Co więc z podwyżkami?" - pytało wówczas ZNP.