Joanna Scheuring-Wielgus "dwójką" na liście Wiosny do PE. Jest też apel o rezygnację abp. Gądeckiego

Szczerze mówiąc to szkoda Jej do PE. Bo jedynie tu, w Polsce może walczyć o prawdziwą świeckość Państwa i rzeczywiste oddzielenie Państwa od Kościoła.



Ale trzymam kciuki, mając w głębi duszy nadzieję, że podobnie jak i cała "Wiosna", do PE się nie załapie. Bo słomiany ogień sympatii do Biedronia, niestety gaśnie w błyskawicznym tempie... :-(