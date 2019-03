Ziobro chce uchylić immunitety sędziom i prokuratorom orzekającym w PRL

Zbigniew Ziobro powiedział, że wniosek będzie rozpatrywany przez nowo powołaną Izbę Dyscyplinarną Sądy Najwyższego. "Chcemy, by osoby, które dopuściły się niegodziwych czynów, zbrodni sądowych w naszej ocenie, odpowiedziały za te zachowania" - powiedział szef resortu sprawiedliwości. Zaznaczył, że wśród osób, w stosunku do których prokuratura IPN wnioskuje o uchylenie immunitetu, są dwaj sędziowie, którzy do niedawna pracowali w Sądzie Najwyższym, a jeden, który obecnie jest w stanie spoczynku, orzekał prawie do końca zeszłego roku.

Zbigniew Ziobro dodał, że do tej pory wymiar sprawiedliwości pozbawił immunitetu jednego sędziego, który wydawał wyroki polityczne w okresie komunizmu.