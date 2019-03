Gościem Piotra Maślaka w dzisiejszej porannej rozmowie Gazeta.pl. była posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. W rozmowie odniosła się do ataku na środowiska LGBT+ ze strony prawicowych mediów i polityków, który nastąpił po tym, jak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał Warszawską Deklarację LGBT+.

- O co gra Jarosław Kaczyński atakami na osoby LGBT? - zapytał Scheuring-Wielgus Piotr Maślak odnosząc się do jego głośnej wypowiedzi z konwencji PiS w Katowicach, gdzie nawiązując do postulatu prawa do adopcji dla par homoseksualnych powiedział "wara od naszych dzieci".

- Jarosław Kaczyński za każdym razem gra na niekorzyść jakieś mniejszości albo jakiejś grupy ludzi i jego największą zaletą - on myśli, że to jest zaleta - jest skłócanie ludzi. I teraz sobie obrał za cel mniejszość osób homoseksualnych i bardzo się boję, że dojdzie w pewnym momencie do tragedii i jeżeli dojdzie do takiej tragedii to odpowiedzialny za to będzie Jarosław Kaczyński - powiedziała posłanka.

Jej zdaniem Jarosław Kaczyński "ma tendencje do podżegania ludzi do pewnych działań, które są niekontrolowalne". Aby się o tym przekonać wystarczy "spojrzeć na przykład na to, co działo się po katastrofie smoleńskiej czy na całą kampanie antyuchodźczą". "Wystarczy, że Kaczyński powie coś, co on uważa za słuszne i cały jego elektorat, ludzie którzy są w jego wpatrzeni, myślą, że jest to jedna jedyna prawda" - stwierdziła Scheuring-Wielgus.

Scheuring-Wielgus o Kaczyńskim: "Chciałam mu spojrzeć w oczy"

- W przypadku środowisk LGBT jest to dla mnie przerażające, dlatego że to jest atak na ludzi, którzy są wśród nas. Jarosław Kaczyński odczłowiecza osoby homoseksualne. Pokazuje, że są jakimś złem, co jest jakimś kompletnym absurdem - powiedział posłanka, po czym przytoczyła zaskakującą historię.

- Miałam kiedyś taką sytuację, kiedy podeszłam do Jarosława Kaczyńskiego, chciałam mu spojrzeć w oczy i zobaczyć - przynajmniej mieć taka okazję - kim jest. I zobaczyłam wtedy przestraszonego młodego chłopca z taką trzęsącą się buzią i zupełnie zmieniłam zdanie na jego temat. Myślę, że jest osobą bardzo nieszczęśliwą i też mu w związku z tym współczuję - relacjonowała Scheuring-Wielgus, po czym dodała, że Kaczyński "swoją frustrację próbuje przenieść na innych i niestety wszyscy na tym tracimy".

W rozmowie z Gazeta.pl Joanna Scheuring-Wielgus na pytanie czy wystartuje do Parlamentu Europejskiego z list "Wiosny" skinęła głową, zaś pytana czy wystartuje z Warszawy uśmiechnęła się znacząco. Dziś o 13 prawdopodobnie oficjalnie ogłosi swoja decyzję.