Polityk PiS proponuje Ewie Kopacz debatę po niemiecku. Reakcja? "Wchodzi w buty Bismarcka"

3 Otwórz galerię Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Zdzisław Krasnodębski z PiS zaprosił byłą premier Ewę Kopacz do debaty przed wyborami do europarlamentu. Doprecyzował, że chciałby, by dyskusja odbyła się w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. - Trochę za wcześnie wchodzi w buty Bismarcka - odparła Kopacz, która skwitowała, że zamierza debatować po polsku.

