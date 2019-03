USA były współgospodarzami, ale Polska sama zapłaciła za szczyt bliskowschodni. MSZ ujawnia kwoty

Szczyt bliskowschodni odbył się 13-14 lutego w Warszawie, organizowały go wspólnie Polska i Stany Zjednoczone. Zanim do niego doszło, za sprawą wypowiedzi strony amerykańskiej konferencję oprotestował Iran.

Później pojawił się też kryzys polsko-izraelski, głównie za sprawą szefa izraelskiego MSZ Israela Kaca, który mówił, że "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki".

Szczyt bliskowschodni. Polska zapłaciła za całą konferencję

Komentatorzy podnosili wówczas, że szczyt przyniósł więcej szkód niż pożytku. Teraz, jak donosi Radio ZET, okazuje się, że mimo wspólnej organizacji, za konferencję zapłaciła tylko Polska.

To na razie szacunkowe koszty, ale Ministerstwo Spraw zagranicznych wskazało (co do grosza), że wstępnie było to 2 233 491,32 złotych. Katarzyna Sobiecka, dyrektor biura rzecznika prasowego MSZ, doprecyzowała też, że podana kwota może ulec zmianie.

Sobiecka wprost przekazała również: - Koszty zostały pokryte w całości przez stronę polską.

Kosztów zabezpieczenia całego wydarzenia nie podała natomiast policja - funkcjonariusze mieli również sporo pracy, ponieważ w stolicy Polski gościły delegacje z 62 państw.

Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka przekazał Radiu ZET, że ustawa o Policji nie pozwala mu na podanie "dokładnej liczby sił i środków". Te liczby pomogłyby w ewentualnym oszacowaniu kosztów konferencji po stronie służb.