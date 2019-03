Było wspólne "haratanie"? Tusk spotkał się z Macronem, ale pochwalił się zdjęciem z Neymarem

Były premier, a obecny szef Rady Europejskiej, jest znany jako wielki fan piłki nożnej. Zresztą, gdy tylko wspomina się Donalda Tuska, trudno nie przypomnieć sobie słynnego "haratania w gałę", czyli po prostu grania w piłkę.

Ostatnie zdjęcie na Instagramie to kolejna odsłona zamiłowania Tuska do piłki. Szef RE spotkał się w poniedziałek w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, by omówić temat brexitu. Jednak to nie fotografia z Macronem znalazła się na koncie byłego premiera.

Wizytę we Francji Donald Tusk podsumował bowiem słowami: "Neymar-Tusk: Zaskakujący finał konsultacji brexitowych w Paryżu" i dorzucił fotografię z Neymarem, piłkarzem reprezentacji Brazylii i Paris Saint-Germain. Jednak czy panowie razem "poharatali" - nie wiadomo.