Robert Biedroń zainaugurował kampanię do PE. "Uważam, że Rabiej nie ma za co przepraszać"

pysio62 pół godziny temu Oceniono 9 razy 3

Wielu uwaza, ze Biedron i Wiosna powinni byc w wielkiej koalicji opozycji demokratycznej, poniewaz ordynacja wyborcza preferuje wyraznie duze partie, duze koalicje. Z drugiej strony, jak widac z doswiadczen ostatnich dni, taka koalicja bylaby dosc klopotliwa dla wielu stron, takze dla samego Biedronia. Zobaczymy jak to sie rozwinie, na pewno jesli wystapi ryzyko, ze Biedron nie przekroczy 5% progu w wyborach do Sejmu, to powinien wtedy przylaczyc sie do KE.