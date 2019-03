Ulica Lecha Kaczyńskiego na chwilę wróciła do Warszawy. Ktoś zakleił nazwę alei Armii Ludowej

vitruvius godzinę temu Oceniono 13 razy 9

Lech K. nie zasługuje na jakiekolwiek zaszczyty, pomniki, ulice itp. Jego "zasługi" są równie prawdziwe, jak "zamach" w Smoleńsku. A ile był wart, sam pokazał 11 listopada 2008. Ignorant tak zaślepiony butą, że nawet nie znał swoich ograniczeń.

11 listopada, ten dzień jest Świętem Państwowym również w Belgii i Francji. W obydwu krajach (choć bardziej we Francji) są tysiące pomników poległych w czasie wojny 1914-1918 (tak ją nazywają). Praktycznie w każdej większej wsi (tzw, village) stoi taki pomnik „nieznanego żołnierza” z nazwiskami mieszkańców danej wsi czy miasteczka poległymi na froncie. Od 1919 w dniu 11 listopada organizuje się składanie wieńców, spotkania z kombatantami (1 żyje do dziś). To jest drugi 1 listopada, święto poległych. Atmosfera jest poważna i cmentarna. W Paryżu też jest taka płyta z nazwiskami. Sporo ich.

A wiecie dlaczego Piłsudskiego wypuszczono 9 czy 10 listopad a nie 11 czy 12 ??? Patrz gazety od 9 do 11 listopada 1918. Oczywiście o marginalnym wówczas Piłsudskim NIC TAM NIE BYŁO, za to można było się dowiedzieć, że marszałek Foch odmówił przyjęcia kapitulacji Niemiec w dniu 9 listopada. NIEMCY CHCIELI SIĘ PODDAĆ WCZEŚNIEJ !!!! Foch chciał ustąpienia cesarza i kapitulacji bezwarunkowej. W końcu 11 miesiąca, 11 dnia o 11 godzinie podpisano zawieszenie broni w wagonie w Compiegne. I to jest świętowane w Europie. Dlaczego NIKT W OTOCZENIU LECHA K. nie miał odwagi mu tego wygarnąć? Powysyłali zaproszenia na 11 listopada do szefów krajów Ententy i Centralnych !!!!! Dla wszystkich jest to koniec walk I wojny światowej, przy okazji UMOWNA rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W rzeczywistości, oficjalnie zgłoszono ukonstytuowanie się nowego państwa 16 XI 1918.

Już widzę Sarkozy, który zamiast do Verdun składać wieńce na mogiłach milionów poległych i zakatowanych w okopach, leci na bal do Lecha K.. Już widzę Merkel pląsającą w dniu 90 rocznicy kapitulacji Niemiec. Już widzę gazety w tych krajach.

Nie mogli na coś takiego przyjechać, musieli odmówić. To nie była defilada, czy jakieś składanie wieńców lecz BAL !!!!! Jak wiadomo, że zaproszenie w żadnym przypadku nie może zostać przyjęte, to się go nie wysyła. Oszczędza to żenującej konieczności odpowiadania. Przemianowanie “Balu” na “Galę” niewiele już mogło zmienić.

A co taki Sarkozy i Merkel mieli odpowiedzieć ? Lechu K., poczytaj trochę książek, bo to było w twojej VII klasie szkoły powszechnej i w klasie przedmaturalnej? Może, skoro o tak podstawowych sprawach sam nie wiesz, to zmień doradców. A tu cała elita wtórowała. Nikt nie odważył się słówkiem pisnąć. Tyle, że to nie tylko Lech K. naraził się na pośmiewisko. Niewiele po tym byłem u wieloletnich przyjaciół we Francji, a następnie w Hiszpanii. Musiałem się wstydzić i to bardzo. Mało pocieszający jest fakt, że ja do tego ręki nie przyłożyłem. To i TVN przemilczała. Wielu dziennikarzy jest niedouczonych lub po prostu ulitowali się. Wytrawne dyplomacje też zamykają buzie. Po prostu takiego faceta się nie zaprasza na inne okazje jeżeli się nie musi.

Niby mocne słowa, a dowód ???? Prosty fakt, na balo-gali była była Jugosławia w komplecie, reprezentacja post Austro-Węgier i kraje Bałtyckie. W sumie te, które powstały po traktacie Wersalskim i upadku carskiej Rosji. Gest Merkel dotyczył wieńców i mini defilady. Na balo-galu po prostu pokazać się nie mogła. To mogło być odczytane jako próba poróżnienia jednoczącej się Europy i symbolicznego pojednania Gen. De Gaulle i kanc. Adenauera pod katedrą w Reims. Chyba że bracia K. uważają De Gaulle'a za zdrajcę. Na szczęście (a właściwie nieszczęście) słów prezydenta RP nie biorą na poważnie.

Jeżeli i to mi się nie podoba, to jestem anty-polakiem?